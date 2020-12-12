Прокуратура Коношского района вступилась за права инвалидов

Прокуратурой Коношского района проведена проверка по четырем обращениям граждан с ограниченными возможностями здоровья о нарушении их прав. Заявителям даны разъяснения, оказано содействие в решении возникших трудностей, по ряду доводов приняты меры прокурорского реагирования.
Так, в прокуратуру обратился гражданин, сын которого является инвалидом первой группы с жалобой на то, что в поселении не организована доступная среда для инвалидов в части организации транспортного обслуживания населения с ограниченными возможностями здоровья, семья не имеет возможности доставить родственника в поликлинику.
Прокуратурой района организовано оказание медицинской помощи гражданину, главе муниципального образования «Коношское» внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием обеспечить надлежащее транспортное обслуживание населения с ограниченными возможностями здоровья, приняв меры к оборудованию транспорта, используемого для перевозки пассажиров, необходимыми средствами, в том числе специальными подъемными устройствами.
Представление удовлетворено, органом местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений закона, в бюджете городского поселения на 2021 год предусмотрены средства на покупку автобуса, который будет приспособлен для перевозки названной группы населения.
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