Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Коношского района вступилась за права инвалидов

Прокуратурой Коношского района проведена проверка по четырем обращениям граждан с ограниченными возможностями здоровья о нарушении их прав. Заявителям даны разъяснения, оказано содействие в решении возникших трудностей, по ряду доводов приняты меры прокурорского реагирования.

Так, в прокуратуру обратился гражданин, сын которого является инвалидом первой группы с жалобой на то, что в поселении не организована доступная среда для инвалидов в части организации транспортного обслуживания населения с ограниченными возможностями здоровья, семья не имеет возможности доставить родственника в поликлинику.

Прокуратурой района организовано оказание медицинской помощи гражданину, главе муниципального образования «Коношское» внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием обеспечить надлежащее транспортное обслуживание населения с ограниченными возможностями здоровья, приняв меры к оборудованию транспорта, используемого для перевозки пассажиров, необходимыми средствами, в том числе специальными подъемными устройствами.

Представление удовлетворено, органом местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений закона, в бюджете городского поселения на 2021 год предусмотрены средства на покупку автобуса, который будет приспособлен для перевозки названной группы населения.

Про то, как губернатор Цыбульский хочет сделать архангельский городской транспорт доступным для маломобильных граждан, читайте здесь.

 

22 январь 14:43 | : Происшествия

Главные новости


Пять лет без Неса
"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (197)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20