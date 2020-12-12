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Народный умелец из Северодвинска влез в базу данных телекомпании

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении тридцатиоднолетнего жителя города корабелов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший её модификацию).
По версии следствия, подозреваемый в 2019 году, используя персональный компьютер и телефон, незаконно осуществил доступ к сетевому ресурсу одной из российских телекоммуникационных компаний.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
За совершённое деяние законодательством Российской Федерации среди прочего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

22 январь 10:15 | : Происшествия

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