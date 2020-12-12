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Житель Архангельска утверждает, что его сожительница умерла от ночных ласк

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 53-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 23 марта 2020 года в квартире по проспекту Ленинградский о в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов руками, ногами и твёрдым тупым предметов по телу 33-летней сожительницы. От полученных травм пострадавшая скончалась через непродолжительное время на месте преступления.

 

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. Он пояснил следователю, что незадолго до наступления смерти его сожительница падала на улице. В ходе конфликта 22 марта 2020 года по месту жительства он ударил ее один раз рукой по лицу. Допускает, что телесные повреждения также могли образоваться в ночное время во время его объятий. Утром проснулся, обратил внимание, что сожительница не подает признаков жизни, и позвонил в скорую медицинскую помощь.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд  для рассмотрения по существу.

22 январь 08:54 | : Происшествия

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