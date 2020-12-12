В Котласском районе неумелый водитель угробил женщину

20 января в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 8 километре автодороги «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское».
По имеющимся данным, 23-летний водитель автомобиля «Сузуки» потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машиной «Шкода», водитель которой – женщина 1969 года рождения – от полученных травм скончалась на месте. Также в результате ДТП пострадали четыре пассажира автомобиля «Шкода» – все они госпитализированы. Водителю «Сузуки» оказана медицинская помощь на месте.
Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.