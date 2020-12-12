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Директор архангельской фирмы ответит за гибель своего работника

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летнего директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, который контролирует соблюдение требований охраны труда и техники безопасности подчиненными работниками, 15 июня 2020 года  допустил 32-летнего работника без прохождения обучения до работы по прессованию макулатуры на пакетировочном прессе на производственной базе на Окружном шоссе в городе Архангельске. Следствие установило, что работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а оборудование, изготовленное в 80-х годах, имело неисправности. В результате допущенных нарушений работника зажало в прессе, и он скончался от полученных травм на месте происшествия.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что считает, что потерпевший погиб в результате собственных неосторожных действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

20 январь 11:15 | : Происшествия

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