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Онежанин заплатит соседу за выбитый глаз 800 тысяч рублей

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что 4 июля 2020 года вечером в подъезде многоквартирного дома по улице Дружбы в городе Онега  обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес 28-летнему соседу множественные удары руками и деревянным стулом по голове и телу. В результате его действий потерпевшему причинена тупая травма головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью, так как выразилась в неизгладимом обезображивании лица потерпевшего и утрате зрения на один глаз.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что в течение дня между ним и соседом происходили ссоры на бытовой почве.

Напомним, что 9 октября 2020 года после обращения сожительницы травмированного потерпевшего на выездном личном приеме к руководителю Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО Алексею Попову была инициирована передача материалов уголовного дела из органов полиции для производства предварительного следствия в следственный отдел по городу Онега, что позволило закончить дело в кратчайший срок.

Приговором Онежского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.

20 январь 08:53 | : Происшествия

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