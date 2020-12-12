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Сильные морозы угробили пенсионера из Мезени

Вчера в частном деревянном доме в деревне Азаполье Мезенского района произошло возгорание.  После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 81-летнего хозяина жилища. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти, и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Есть основания полагать, что пожар произошел в результате неправильной эксплуатации печи в доме.

         Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу снова обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Сильные морозы вынуждают жителей домов с печным отоплением чаще топить печи, а также пользоваться электрообогревателями. В связи с изложенным, особое внимание необходимо уделять исправности печного оборудования, соблюдению правил его использования, а также не допускать перекал печи. При использовании электрических приборов следить за исправностью проводки и оборудования, не перегружать электросеть, а также не оставлять обогреватели без присмотра. Берегите себя и своих близких.

 

19 январь 10:47 | : Происшествия

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