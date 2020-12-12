В Архангельске обезврежен взрывотехник-любитель

В Архангельске пресечена преступная деятельность местного жителя, незаконно изготовившего в домашних условиях самодельные взрывные устройства.
Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области выявлена и пресечена преступная деятельность 27-летнего жителя областного центра, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур.
Следственным отделением РУФСБ в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств). Ведётся расследование.