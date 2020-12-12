В Красноборском районе брошенный муж пытался порешить спящего соперника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 46-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 12 января 2021 года вечером в доме в поселке Авнюгский подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес не менее 2 проникающих ножевых ранений груди и живота 60-летнему местному жителю. Благодаря тому, что потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив. В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 11 января 2021 года пришел в гости к бывшей супруге, чтобы отметить ее день рождения. После празднования остался ночевать у именинницы и ее нового 60-летнего сожителя. На следующий день между ним и соперником произошел конфликт. Он сходил к себе домой, вооружился охотничьим ножом, вернулся в их дом и нанес спящему потерпевшему несколько ударов ножом, после чего покинул место преступления.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.