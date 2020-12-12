Ночью в Архангельске горела гостиница на Тимме

Об инциденте сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Пожар в здании гостинцы «Беломорская» по адресу: улица Тимме, 3 произошёл 15 января около четырёх утра.
Очаг возгорания находился в комнате на восьмом этаже. Огонь повредил кровать, комната закопчена по всей площади.
В МЧС сообщили, что в ходе тушения был спасён один человек. В холл гостиницы эвакуировали 103 постояльцев и пять человек персонала.
На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты в составе 29 человек и пяти единиц техники.
По данным редакции, «Беломорская» не пользуется большой популярностью у гостей столицы региона из-за местоположения и уровня предлагаемого сервиса. В основном ее услугами пользуются командировочные низшего и среднего звена, а также заезжие рыночные торговцы.