Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ночью в Архангельске горела гостиница на Тимме

Об инциденте сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Пожар в здании гостинцы «Беломорская» по адресу: улица Тимме, 3 произошёл 15 января около четырёх утра. 

Очаг возгорания находился в комнате на восьмом этаже. Огонь повредил кровать, комната закопчена по всей площади.

В МЧС сообщили, что в ходе тушения был спасён один человек. В холл гостиницы эвакуировали 103 постояльцев и пять человек персонала. 

На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты в составе 29 человек и пяти единиц техники.

По данным редакции, «Беломорская» не пользуется большой популярностью у гостей столицы региона из-за местоположения и уровня предлагаемого сервиса. В основном ее услугами пользуются командировочные низшего и среднего звена, а также заезжие рыночные торговцы.

 

15 январь 11:30 | : Происшествия

Главные новости


Коронавирус подкосил Архангельский драмтеатр. Но он не сдается
Архангельск новогодний: ложка дегтя у здания АОСД

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (119)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20