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Скандал с водоснабжением поселка Рембуево обернулся уголовным делом

8 января 2021 года замерз водовод протяженностью 2 км 300 метров в поселке Рембуево Холмогорского района. До настоящего времени без водоснабжения  остается 276 человек. У следствия есть основания полагать, что ресурсоснабжающая организация оказала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а органы местного самоуправления не приняли меры по надлежащему водоснабжению населения. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  возбуждено уголовное дело по  признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Принимаются меры к обеспечению населения водой.

15 январь 09:37 | : Происшествия

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