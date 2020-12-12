Скандал с водоснабжением поселка Рембуево обернулся уголовным делом

8 января 2021 года замерз водовод протяженностью 2 км 300 метров в поселке Рембуево Холмогорского района. До настоящего времени без водоснабжения остается 276 человек. У следствия есть основания полагать, что ресурсоснабжающая организация оказала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а органы местного самоуправления не приняли меры по надлежащему водоснабжению населения. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Принимаются меры к обеспечению населения водой.