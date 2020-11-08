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Холмогорский убийца Боголепов признал свою вину

Прокурором Холмогорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя с. Холмогор Евгения Боголепова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


Установлено, что Боголепов в один из дней февраля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем доме в с. Холмогоры, в ходе возникшего конфликта со своим знакомым, нанес ему несколько ударов обухом топора по голове, от которых потерпевший скончался.


Тело убитого обвиняемый спрятал в погреб, а в мае, дождавшись скелетирования трупа, собрал костные останки потерпевшего в полимерный мешок, вынес на берег р. Курополка в с. Холмогоры и выбросил в воду.


Боголепов полностью признал свою вину.


14 январь 08:52 | : Происшествия

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