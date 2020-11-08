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Директор архангельской УК ответит за дома, сошедшие со свай, по всей строгости закона

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение директору управляющей компании  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что  9 июня текущего года в социальных сетях размещены публикации о сходе со свай двух деревянных жилых домов, расположенных в городе Архангельске по адресам: переулок Водников, дом 3, и улица Советская, дом 66. В ходе инициированной проверки заместителем руководителя Следственного управления Валерием Туфановым организован прием пострадавших граждан, которые остались без пригодного для проживания жилья. Принято решение о возбуждении уголовного дела.

9 октября 2020 года сошел со свай деревянный дом №46 корпус 1 по улице Розы Люксембург в городе Архангельске, обслуживанием и содержанием которого занималась та же управляющая компания. По данному факту следственными органами также возбуждено уголовное дело. Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство.

В ходе расследования проведены обыски по месту жительства подследственного, а также в офисных помещениях, где располагалась управляющая компания, при этом обнаружена и изъята документация, имеющая значение для уголовного дела.

Следствием установлено, что директор управляющей компании в ходе оказания услуг по содержанию общего имущества вышеуказанных деревянных многоквартирных домов, в нарушение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок управления многоквартирными домами, каких-либо мер по предупреждению развития деформации их фундамента не принял, что повлекло утрату несущей способности свайного основания, то есть разрушение фундамента, и создало угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем лиц.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.  

11 январь 08:52 | : Происшествия

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