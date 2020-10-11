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В селе Ломоносово из-за пьянки сгорели 4 человека

Сегодня ночью в деревянном двухэтажном  12-квартирном доме в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех мужчин.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия выехало руководство Следственного управления, а также следователи- криминалисты. В настоящее время продолжается разбор завалов сгоревшего подъезда,  работает следственно-оперативная группа.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительным данным, пожар произошёл в квартире, в которой собирались лица для употребления спиртных напитков.

09 январь 12:16 | : Происшествия

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