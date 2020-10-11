В селе Ломоносово из-за пьянки сгорели 4 человека

Сегодня ночью в деревянном двухэтажном 12-квартирном доме в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех мужчин. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На место происшествия выехало руководство Следственного управления, а также следователи- криминалисты. В настоящее время продолжается разбор завалов сгоревшего подъезда, работает следственно-оперативная группа.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
По предварительным данным, пожар произошёл в квартире, в которой собирались лица для употребления спиртных напитков.