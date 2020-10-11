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В Мирном сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водилу

Сотрудники Мирнинского филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии по Архангельской области задержали гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Накануне в два часа ночи патрулю вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что на улицах Мирного местным жителем был замечен автомобиль, водитель которого игнорирует требования дорожных знаков и управляет транспортным средством в агрессивной манере. Предположив, что за рулём авто может находиться нетрезвый человек, представляющий опасность, заявитель незамедлительно сообщил об увиденном в отдел полиции.


Работая по ориентировке, сотрудники Росгвардии в районе одного из домов по улице Ленина обнаружили разыскиваемую иномарку «Haima-3» и потребовали от водителя остановиться. Для дальнейшего разбирательства рулевого 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения  передали прибывшему экипажу ГИБДД.


Выяснилось, что задержанный гражданин недавно подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в связи с чем из-за повторного нарушения в настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.


09 январь 09:50 | : Происшествия

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