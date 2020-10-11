В Архангельской области в новом году не везет КАМАЗам

Инцидент случился вчера пополудни.
На пульт местной службы «112» поступило сообщение о самосвале марки «КАМАЗ».
Машина съехала в водоем, входящий в комплекс центральных очистных сооружений областной столицы. Судя по всему, водитель не справился с управлением.
Человек, находившийся за рулем, успел вовремя выбраться из кабины, которая погрузилась почти по крышу. Температура воздуха на тот момент была почти минус 23…
Это уже второй случай за восемь дней, когда машины этой марки куда-то проваливаются… не везет в этом году КАМАЗам в Поморье.