В конфликте из-за холодильника на архангельской коммунальной кухне погиб азербайджанец

2 января 2021 года утром в коммунальной квартире, расположенной по улице Советской в городе Архангельске, в ходе проведения реанимационных мероприятий врач констатировал смерть от ножевых ранений 35-летнего жителя областного центра- уроженца Республики Азербайджан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции и Управления Росгвардии по Архангельской области, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков 37-летний житель областного центра.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал и пояснил следователю, что нанес удары ножом, обороняясь от потерпевшего.
Предварительно установлено, что между подозреваемым и его соседкой по коммунальной квартире произошел бытовой конфликт из-за переставленного холодильника, в ходе которого мужчина ударил женщину. За нее заступился знакомый, находившийся у нее в гостях. В ответ на замечание, подозреваемый нанес уроженцу Республики Азербайджан три удара ножом, после чего препятствовал вызову скорой помощи, выхватывая у соседки мобильный телефон.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Изъято орудие преступления.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.