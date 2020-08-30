Полиция разыскивает вельчанина Чернакова, убившего сожительницу

Вчера вечером в частном доме в селе Долматово Вельского района обнаружено тело 36-летней местной жительницы с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По предварительной информации, к убийству женщины может быть причастен ее сожитель- Николай Чернаков, 1983 года рождения (на фото), в связи чем следственными органами совместно с ОМВД России по Вельскому району устанавливается его место нахождения. Есть основания полагать, что с места преступления он скрылся на автомобиле «Рено-Логан» темно-серого цвета, грз К255ОЕ 29.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим обратиться в Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номеру телефона: (81836) 6-40-63, номер следователя 8-902-196-11-56, либо в органы полиции (81836) 6-37-02.