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Отметили праздничек. Сторож плесецкого кафе зарезал своего директора

1 января 2021 года утром в подсобном помещении кафе обнаружено тело 51-летнего директора с ножевыми ранениями груди и живота. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 39-летний уроженец Республики Беларусь, работавший сторожем кафе.

В ходе допроса подозреваемый  признал свою вину и пояснил следователю, что в подсобном помещении кафе вместе с другими работниками употребляли спиртные напитки. Между ним и директором заведения произошла словесная ссора, в ходе которой он ударил того ножом. Свидетели преступления вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

05 январь 13:41 | : Происшествия

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