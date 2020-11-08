Заключенный онежской колонии обвинил сотрудников в избиении ногами

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора отбывающему наказание за убийство в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области 47-летнему уроженцу Башкирской АССР. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
Следствием и судом установлено, что осужденный, преследуя цель сменить исправительное учреждение и режим изоляции, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что должностные лица колонии нанесли ему множественные удары (не менее 53) руками и ногами по телу, а также избили других осужденных.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению осужденного, информация о применении физической силы к лицам, отбывающим наказание в колонии, не нашла своего подтверждения.
В ходе допроса на стадии следствия и в суде осужденный признал свою вину в заведомо ложном доносе и принес извинения сотруднику исправительного учреждения.
Приговором Онежского городского суда осужденному с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, по совокупности приговоров окончательно определено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.