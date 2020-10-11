При строительстве многоэтажного дома на Троицком насмерть разбился каменщик

28 декабря 2020 года утром при ведении строительных работ в многоэтажном доме, расположенном на проспекте Троицкий в городе Архангельске, с 7 этажа в лифтовую шахту упал 45-летний каменщик. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г. Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.