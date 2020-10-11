Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

При строительстве многоэтажного дома на Троицком насмерть разбился каменщик

28 декабря 2020 года утром при ведении строительных работ в многоэтажном доме, расположенном на проспекте Троицкий в городе Архангельске, с 7 этажа в лифтовую шахту упал 45-летний каменщик. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г. Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

29 декабрь 11:57 | : Происшествия

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (351)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20