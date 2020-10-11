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Табунщик и другие. Северодвинцы получили срок за хищение топлива с военных кораблей

Вступил в законную силу приговор в отношении трех жителей Северодвинска, осужденных за хищение и покушение на хищение имущества Министерства обороны Российской Федерации – дизельного топлива с кораблей – всего на сумму свыше двух миллионов рублей.

 

Архангельский областной суд оставил без изменения приговор Северодвинского городского суда Владимиру Шурпачу, Олегу Табунщику и осужденному в 2019 году за мошенничество Александру Булатову. Табунщик признан виновным в покушении на растрату в особо крупном размере с использованием служебного имущества, два других фигуранта – в пособничестве ему в этом. Также Шурпач признан виновным в растрате с использованием служебного положения, а Булатов – в пособничестве ему в этом.

Преступления совершены в акватории морского порта города Северодвинска Архангельской области в 2016 – 2017 годах.

С сентября 2016 года по октябрь 2017 года Владимир Шурпач, капитан судна БУК-259 133 группы судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота, и Олег Табунщик, старший механик малого морского танкера ВТН-36 133 группы судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота, создавали излишки вверенного им дизельного топлива путем внесения заведомо ложных сведений в отчетные документы, а Александр Булатов реализовывал полученное незаконным путем топливо, сбывая его предпринимателям Архангельской области.

В результате противоправной деятельности злоумышленники причинили имущественный вред государству на сумму свыше двух миллионов рублей.

Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и Северодвинского отдела военной контрразведки, в октябре 2017 года злоумышленники задержаны с поличным.

Уголовное дело расследовано Военно-следственным отделом СК Российской Федерации по гарнизону города Северодвинска.

Приговором суда Булатову и Шурпачу назначено в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима каждому, Табунщику – три года лишения свободы в колонии общего режима.

При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства, включая наличие детей на иждивении, возраст, состояние здоровья, а также у Булатова и Шурпача – частичное признание вины, явки с повинной, изобличение других соучастников.  

29 декабрь 10:52 | : Происшествия

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