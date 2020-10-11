Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ревнивый архангелогородец пытался сжечь "коктейлем Молотова" коварную изменщицу с дружком

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством),  ч.3 ст. 30, п. «а, д, е» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерб, путем поджога).

Следствием установлено, что в ночь на 7 марта 2020 года обвиняемый с целью убийства бывшей 38-летней сожительницы и ее 31-летнего знакомого разбил окно квартиры, расположенной в доме по улице Зеньковича в городе Архангельске, и забросил через него в квартиру подожжённую емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, а также облил указанной жидкостью стену в подъезде и выбежавшего из горящей квартиры мужчину. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, его и женщину с ожогами незамедлительно госпитализировали в больницу, а распространение пожара предотвратили, преступный умысел, направленный на  убийство, не был доведен до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам. В результате поджога повреждено и уничтожено имущество в квартире потерпевшей на общую сумму более 165 тысяч рублей.

В ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что до совершения покушения на убийство путем поджога обвиняемый приходил домой к бывшей сожительнице и, демонстрируя топор, угрожал ей убийством.

После совершения преступлений подследственный скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП №2 ОМВД России по г.Архангельску установили его местонахождение в одном из поселков Виноградовского района.

В ходе допросов подследственный признал свою вину частично.

29 декабрь 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (351)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20