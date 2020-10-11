Ревнивый архангелогородец пытался сжечь "коктейлем Молотова" коварную изменщицу с дружком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.3 ст. 30, п. «а, д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерб, путем поджога).
Следствием установлено, что в ночь на 7 марта 2020 года обвиняемый с целью убийства бывшей 38-летней сожительницы и ее 31-летнего знакомого разбил окно квартиры, расположенной в доме по улице Зеньковича в городе Архангельске, и забросил через него в квартиру подожжённую емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, а также облил указанной жидкостью стену в подъезде и выбежавшего из горящей квартиры мужчину. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, его и женщину с ожогами незамедлительно госпитализировали в больницу, а распространение пожара предотвратили, преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам. В результате поджога повреждено и уничтожено имущество в квартире потерпевшей на общую сумму более 165 тысяч рублей.
В ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что до совершения покушения на убийство путем поджога обвиняемый приходил домой к бывшей сожительнице и, демонстрируя топор, угрожал ей убийством.
После совершения преступлений подследственный скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП №2 ОМВД России по г.Архангельску установили его местонахождение в одном из поселков Виноградовского района.
В ходе допросов подследственный признал свою вину частично.