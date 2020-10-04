Архангельские следователи выясняют причины гибели 17 моряков

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ.
По предварительной информации, утром 28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна «Онега». В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего