Начальники УФСИН по Архангельской области использовали сотрудников в качестве батраков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), а также в отношении его подчиненного – бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в период с 2014 года по март 2019 года заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области, желая избежать материальных затрат, в рабочее время привлекал для проведения работ на его земельном участке в садоводческом товариществе подчиненных сотрудников, которые были вынуждены согласиться, так как находились от него в прямой служебной зависимости. При этом и сам обвиняемый неоднократно в рабочее время находился на своем земельном участке, контролируя качество выполнения работ, в результате чего из федерального бюджета РФ в качестве заработной платы необоснованно и незаконно выплачены денежные средства в сумме не менее 400 тысяч рублей.
При этом заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области, достоверно зная, что вышеуказанный сотрудник исправительной колонии №1 не соблюдает условия прохождения службы, не исполняет надлежащим образом свои должностные и функциональные обязанности, систематически допускает прогулы, привлекает подчиненных сотрудников к выполнению работ в своих интересах, предложил за общее покровительство и попустительство по службе, с минимальными затратами, на частично возмездной основе, организовать за счет труда подчиненных сотрудников проведение работ по обустройству дома, бани и земельного участка в Приморском районе. Таким образом, взяткополучатель-заместитель начальника УФСИН получил незаконное вознаграждение в виде услуг имущественного характера, что позволило ему избежать больших материальных затрат. В результате общего покровительства и попустительства взяткодатель систематически нарушал трудовую дисциплину, с него досрочно сняли дисциплинарное взыскание за коррупционное нарушение и в порядке поощрения присвоили специальное звание «полковник внутренней службы» на ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допросов обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело в части дачи взятки прекращено за деятельным раскаянием.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.