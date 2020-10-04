Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальники УФСИН по Архангельской области использовали сотрудников в качестве батраков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), а также в отношении его подчиненного – бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области  по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с 2014 года по март 2019 года заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области, желая избежать материальных затрат, в рабочее время привлекал для проведения работ на его земельном участке в садоводческом товариществе подчиненных сотрудников, которые были вынуждены согласиться, так как находились от него в прямой служебной зависимости. При этом и сам обвиняемый неоднократно в рабочее время находился на своем земельном участке, контролируя качество выполнения работ, в результате чего из федерального бюджета РФ в качестве заработной платы необоснованно и незаконно выплачены денежные средства в сумме не менее 400 тысяч рублей.

         При этом заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области, достоверно зная, что вышеуказанный сотрудник исправительной колонии №1 не соблюдает условия прохождения службы, не исполняет надлежащим образом свои должностные и функциональные обязанности, систематически допускает прогулы, привлекает подчиненных сотрудников к выполнению работ в своих интересах, предложил за общее покровительство и попустительство по службе, с минимальными затратами, на частично возмездной основе, организовать за счет труда подчиненных сотрудников проведение работ по обустройству дома, бани и земельного участка в Приморском районе. Таким образом, взяткополучатель-заместитель начальника УФСИН получил незаконное вознаграждение в виде услуг имущественного характера, что позволило ему избежать больших материальных затрат. В результате общего покровительства и попустительства взяткодатель систематически нарушал трудовую дисциплину, с него досрочно сняли дисциплинарное взыскание за коррупционное нарушение и в порядке поощрения присвоили специальное звание «полковник внутренней службы» на ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допросов обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело в части дачи взятки  прекращено за деятельным раскаянием.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 декабрь 08:47 | : Происшествия

Главные новости


«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года
«МинАПК хочет угробить поморское фермерство». Мнение профессионала

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (331)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20