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Жителя Котласа «кинули» на акциях зарубежной компании

25 декабря в дежурную часть ОМВД России «Котласский» с заявлением обратился 24-летний житель поселка Удимский. Он сообщил, что в начале декабря 2020 года ему позвонил неизвестный и предложил заработать на покупке и продаже акции крупных зарубежных компаний. Заинтересовавшись информацией, молодой человек установил на мобильный телефон специальное программное обеспечение, якобы позволяющее отслеживать операции на бирже.

Для начала торгов заявителю предложили положить на интернет-кошелек стартовый капитал – 1,5 миллиона рублей. Поскольку таких денег у мужчины не было, он решил взять кредит в банке. Все полученные средства, а также 100 тысяч собственных сбережений, он внес на счет.

Через неделю, так и не получив обещанного заработка, молодой человек решил позвонить «брокеру», однако телефон оказался недоступен. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в органы внутренних дел.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными! Ни в коем случае не совершайте банковских операций, назначение которых вам непонятно. Проверяйте любую информацию, размещенную в сети Интернет или поступающую вам по телефону, в достоверных источниках. Пользуйтесь только проверенными интернет-ресурсами. Никогда не совершайте операции, связанные с распоряжением вашими финансами, спонтанно и по указанию неизвестных вам лиц, кем бы они не представлялись. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!   

26 декабрь 14:25 | : Происшествия

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