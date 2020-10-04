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В НАО пойманы браконьеры, ворочавшие миллионами

В ходе совместного рейда отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому автономному округу Североморского ТУ Росрыболовства и Регионального управления ФСБ был выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов. Предварительная сумма нанесенного ущерба составила 5,5 млн рублей.
У местных жителей, осуществлявших незаконную рыбалку, были изъяты 270 экземпляров нельмы, несколько мешков наваги, щуки, налима, а также снегоход и сани. Проводится административное расследование, опрашиваются все лица, причастные к совершению правонарушения. Если в их действиях будут установлены признаки правонарушения по статье 256 УК РФ, материалы дела будут переданы в органы дознания.
Отдел рыбоохраны Ненецкого автономного округа напоминает, что несмотря на то, что нельма выведена из региональной Красной Книги, ее добыча может осуществляться только по предварительно оформленной путевке.

25 декабрь 10:17 | : Происшествия

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