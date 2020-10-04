В НАО пойманы браконьеры, ворочавшие миллионами

В ходе совместного рейда отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому автономному округу Североморского ТУ Росрыболовства и Регионального управления ФСБ был выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов. Предварительная сумма нанесенного ущерба составила 5,5 млн рублей.
У местных жителей, осуществлявших незаконную рыбалку, были изъяты 270 экземпляров нельмы, несколько мешков наваги, щуки, налима, а также снегоход и сани. Проводится административное расследование, опрашиваются все лица, причастные к совершению правонарушения. Если в их действиях будут установлены признаки правонарушения по статье 256 УК РФ, материалы дела будут переданы в органы дознания.
Отдел рыбоохраны Ненецкого автономного округа напоминает, что несмотря на то, что нельма выведена из региональной Красной Книги, ее добыча может осуществляться только по предварительно оформленной путевке.