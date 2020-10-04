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Нервный архангелогородец из-за сломанной розы покусал подростков

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 18-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 20 мая 2020 года вечером во дворе жилого дома по проспекту Обводный канал в городе Архангельске 17-летний обвиняемый из личных неприязненных отношений нанес не менее 16 ударов кулаками, ногами, а также стеклянной бутылкой и палкой по голове и различным частям тела 14-летнему знакомому, а также укусил потерпевшего за ухо. В результате его противоправных действий подростку причинены телесные повреждения, включая сотрясение головного мозга и перелом носовых костей, которые расцениваются в комплексе как легкий вред здоровью.

В ходе допросов подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что избил потерпевшего после звонка своей девушки, которая пожаловалась, что ребята сломали подаренную им розу. Позже выяснилось, что розу сломал не потерпевший, а другая девушка из их компании.

25 декабрь 08:50 | : Происшествия

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