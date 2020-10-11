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В Соломбале горел бензовоз с мазутом

Вот как об инциденте рассказала региональная Служба спасения:

- У меня машина горит! Бензовоз с мазутом! - такой звонок поступил сегодня в Службу-112 в 15.07. - Тягач горит! Приезжайте скорее!

На происшествие, что случилось в Соломбале на ул. Мосеев остров были направлены сразу же два пожарно-спасательных расчёта, а также спасатели-химики Архангельской областной службы спасения им. И.А. Поливаного.

В 15.31 пожар был ликвидирован. На цистерну огонь удалось не пустить, выгорела кабина бензовоза. Причина и ущерб устанавливаются.

 

24 декабрь 14:23 | : Происшествия

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