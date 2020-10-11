Плесецкие пацаны рэкетировали местного жителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей Плесецкого района, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).
По версии следствия, 29 ноября 2020 года вечером в поселке Оксовский Плесецкого района подозреваемые пришли по месту жительства местного жителя, насели ему множественные удары руками и ногами по лицу и телу и потребовали передать им 15 тысяч рублей. Они похитили у него нож, паспорт гражданина РФ, в котором лежал СНИЛС и денежные средства в размере 2500 рублей, после чего потребовали написать расписку том, что потерпевший якобы имеет перед ними задолженность в размере 15 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемые свою вину признали частично.