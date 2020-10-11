Ильич сглазил. Ребенок получил травму на ледяной горке у памятника Ленину в Архангельске

20 декабря 2020 года днем в архангельскую больницу госпитализировали 5-летнего мальчика с травмой, полученной на деревянной горке, установленной на площади Ленина в городе Архангельске. Предварительно установлено, что после спуска с горки пострадавший не успел отойти и был сбит другим скатившимся мальчиком, при падении пострадавший ударился головой об лед. Для установления всех обстоятельств произошедшего Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Следственное управление напоминает, что необходимо формировать у несовершеннолетних навыки обеспечения личной безопасности, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности при нахождении с детьми на игровых и спортивных площадках, а также горках.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять.
Если вы располагаете сведениями о ненадлежащей работе ответственных лиц по обеспечению техники безопасности, создающих своей бездеятельностью угрозу для граждан, просим сообщить в Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по телефону доверия (8182)20-35-46, либо через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references .