Северодвинская мать сдала сына-школьника полиции за воровство денег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, в октябре 2020 года в городе Северодвинске подозреваемый, используя мобильный телефон матери, через установленное приложение за несколько операций перевел на свой счет денежные средства на общую сумму более 6 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.
В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину. Со слов потерпевшей известно, что ранее сын неоднократно похищал деньги из ее кошелька, поэтому она обратилась в правоохранительные органы, чтобы он стал отдавать отчет своим незаконным действиям, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.