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Жителя Архангельска подвела под монастырь двусмысленность поведения подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 32-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия,  1 ноября 2020 года ночью подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи ножа и отвертки открыл замок на двери и незаконно проник к девушке в комнату общежития, расположенного на улице Садовой в городе Архангельске.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый пояснил следователю, что до этого вместе с хозяйкой комнаты употреблял спиртные напитки на общей кухне. Потом она ушла к себе и легла спать. Он решил, что раз она не закрыла дверь своей комнаты, то не будет возражать, если он к ней присоединится. Откуда на ее двери появились следы проникновения, и почему она вызвала сотрудников полиции, подозреваемый пояснить не смог.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.

22 декабрь 11:27 | : Происшествия

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