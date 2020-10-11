Доигрались. Петарда подожгла койку в детской больнице Архангельска

Таким небезопасным образом детишки решили «поздравить» с наступающим Новым годом своих друзей, находящихся на излечении в Детской областной больнице в Архангельске (Обводный канал).
Об инциденте рассказывает и дает наставления Служба спасения 112:
- В субботу вечером кого-то из ребят, кто лежит в палате на первом этаже, пришли проведать знакомые. Очевидно, что разрешение на посещение в 8 часов вечера они бы вряд ли получили, поэтому общение велось через открытую пациентами форточку. Желая скрасить больничную жизнь праздничной атмосферой, визитеры не придумали ничего лучше, чем зажечь петарду – довольно крупную, 2,5 см в диаметре – и забросить ее в открытую форточку.
Задымление привело к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации. К счастью, никто из мальчишек, находившихся в палате, не пострадал. Возгорания не произошло, ущерб сведен к минимуму – от попадания петарды осталось темное пятно на стене, прогорели постельные принадлежности на одной из кроватей, куда приземлилось пиротехническое изделие.
До Нового года осталось меньше двух недель – в это время традиционно в разы возрастают продажи пиротехнических изделий. Но помимо праздничного настроения петарды и салюты могут доставить множество проблем. Ведь любая даже, казалось бы, «шутёвая» пиротехника – это источник реальной угрозы жизни и здоровью.
Пиротехнические изделия подразделяются на 5 классов по степени потенциальной опасности. Изделия с 1 по 3 класс мы можем купить в любом отделе с пиротехникой, это как копеечные хлопушки, так и 400-зарядные салюты за несколько десятков тысяч рублей. Остальные, 4 и 5 классы, покупать и использовать могут только специализированные организации, т.к. такие фейерверки при срабатывании создают ударную волну, разлет осколков и значительный акустический эффект. Такие изделия требуют профессионального обращения и станут смертельным оружием в неумелых руках.
Вот, например, случай двухлетней давности, когда от ракетницы в руках ребенка пострадала его маленькая сестра.
Категорически запрещено продавать пиротехнику лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Кроме того, давно действует запрет на торговлю данным видом товаров на улице – пиротехника под воздействием осадков или солнечных лучей может изменить свои свойства и представлять опасность.