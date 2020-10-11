Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доигрались. Петарда подожгла койку в детской больнице Архангельска

Таким небезопасным образом детишки решили «поздравить» с наступающим Новым годом своих друзей, находящихся на излечении в Детской областной больнице в Архангельске (Обводный канал).

Об инциденте рассказывает и дает наставления Служба спасения 112:

- В субботу вечером кого-то из ребят, кто лежит в палате на первом этаже, пришли проведать знакомые. Очевидно, что разрешение на посещение в 8 часов вечера они бы вряд ли получили, поэтому общение велось через открытую пациентами форточку. Желая скрасить больничную жизнь праздничной атмосферой, визитеры не придумали ничего лучше, чем зажечь петарду – довольно крупную, 2,5 см в диаметре – и забросить ее в открытую форточку.

Задымление привело к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации. К счастью, никто из мальчишек, находившихся в палате, не пострадал. Возгорания не произошло, ущерб сведен к минимуму – от попадания петарды осталось темное пятно на стене, прогорели постельные принадлежности на одной из кроватей, куда приземлилось пиротехническое изделие. 

До Нового года осталось меньше двух недель – в это время традиционно в разы возрастают продажи пиротехнических изделий. Но помимо праздничного настроения петарды и салюты могут доставить множество проблем. Ведь любая даже, казалось бы, «шутёвая» пиротехника – это источник реальной угрозы жизни и здоровью. 

Пиротехнические изделия подразделяются на 5 классов по степени потенциальной опасности. Изделия с 1 по 3 класс мы можем купить в любом отделе с пиротехникой, это как копеечные хлопушки, так и 400-зарядные салюты за несколько десятков тысяч рублей. Остальные, 4 и 5 классы, покупать и использовать могут только специализированные организации, т.к. такие фейерверки при срабатывании создают ударную волну, разлет осколков и значительный акустический эффект. Такие изделия требуют профессионального обращения и станут смертельным оружием в неумелых руках.

Вот, например, случай двухлетней давности, когда от ракетницы в руках ребенка пострадала его маленькая сестра.

Категорически запрещено продавать пиротехнику лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Кроме того, давно действует запрет на торговлю данным видом товаров на улице – пиротехника под воздействием осадков или солнечных лучей может изменить свои свойства и представлять опасность.  

21 декабрь 07:52 | : Происшествия

Главные новости


Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром
Хирурги Первой городской: Мы готовы работать в любых условиях, но..

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (245)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20