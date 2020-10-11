Полиция Архангельской области разыскивает юную цыганку, скрывающуюся от родных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами полиции ОМВД России по Вельскому району устанавливается фактическое местонахождение несовершеннолетней Поляковой Натальи Павловны, l5.05.2005 года рождения.
Установлено, что 18.12.2020 года днем Полякова ушла из дома, расположенного в поселке Кулой Вельского района, и до настоящего момента её фактическое местонахождение не установлено, но девушка выходит на связь по телефону.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост l57 см, цыганской внешности, нормального телосложения, волосы длинные чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим обратиться в Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номеру телефона: (81836) 6-40-63, либо в органы полиции по номерам телефонов (81836) 6-37-02 или 02.