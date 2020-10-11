В Лешукони машины угоняют только спьяну

Как сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области, в полицию обратился местный житель, которые не обнаружил свое авто на привычном месте парковки на Октябрьской улице. Ключи же он обычно оставляет в замке зажигания…
Иномарку со следами повреждений вскоре обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник задержан. Установлено, что подозреваемый управлял автомобилем в состоянии опьянения, а также не имел водительских прав.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся расследование.
Наблюдатели отмечают, что ключи в замке зажигания – это не разгильдяйство автовладельца, а реальность тамошней жизни. Угонять автотранспорт в этой глубинке Поморья можно только спьяну… все равно далеко не уедешь. Как на Кипре... только климат другой.