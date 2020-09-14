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В Архангельске торговали подозрительной стерлядью неизвестного происхождения

В сентябре 2020 года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняли участие в рейде, проведенном УМВД России по г. Архангельску.

В ходе рейда на одном из рынков Архангельска в торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю была обнаружена замороженная стерлядь весом 11, 65 кг, которая продавалась без ветеринарных сопроводительных документов.

Со слов владелицы товара, она приобрела ее в замороженном виде с рук у неизвестного человека. Документы на рыбу отсутствовали, на лабораторные испытания в ветеринарную станцию рыба не сдавалась. Дата изготовления на этикетке отсутствовала.

Без ветеринарных сопроводительных документов в продаже были хариус и набор на уху, замороженный лещ, язь.

Кроме того, на маркировке части находящейся в продаже рыбы отсутствовала информация о сроках годности и условиях хранения.

Часть товара хранилась не в соответствии с условиями, установленными изготовителем: сиг, направленный в торговую точку изготовителем как охлажденная продукция, был заморожен и хранился в морозильном ларе.

Рыба стерлядь весом 11,65 кг была изъята, признана некачественной и опасной и пригодной к уничтожению.

В отношении предпринимателя было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей с требованием провести уничтожение рыбы под контролем специалистов Управления в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

 

 

 

18 декабрь 10:52 | : Происшествия

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