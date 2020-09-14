Архангелогородка зарезала брата своего сожителя из-за обоюдной антипатии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 33-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 2 октября 2020 года по месту жительства в доме по улице Русанова в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших после ссоры и причиненных ей побоев, нанесла не менее семи ударов ножом в область шеи и груди ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности 44-летнему брату сожителя, проживавшему вместе с ними.
После задержания от подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что проживала в квартире у сожителя, где также проживал его брат. Когда ее сожитель отсутствовал дома в связи с работой вахтовым методом, между ней и потерпевшим происходили конфликты на бытовой почве, так как тот к ней придирался, а в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно. Из-за того, что брат сожителя ее ударил, она нанесла ему несколько ножевых ранений.