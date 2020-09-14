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Архангельская мать лупила дочь ремнем, требуя пятерок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по май 2020 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемая, выражая своё недовольство непослушанием и получением оценок ниже «отлично», систематически наносила малолетней дочери побои руками и ремнем, причиняя  физические и психические страдания.

После очередных побоев девочка пожаловалась другу семьи, что больше не может терпеть избиений, а тот сообщил в правоохранительные органы. В настоящее время потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре.  

В ходе допроса обвиняемая свою вину не  признала, применение к дочери физической силы объяснила  методами воспитания.

17 декабрь 11:19 | : Происшествия

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