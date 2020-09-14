«Вольное дело»: Доцент САФУ Чупрова была упертой взяточницей

По информации наших коллег из Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», находящаяся под следствием доцент северодвинского филиала САФУ Оксана Чупрова не единожды брала мзду со своих студентов и, как обычно бывает в подобных делах, поставила этот процесс на поток.
По мнению дружественных журналистов, новые эпизоды обязательно всплывут в ходе судебного процесса, который не за горами.
Напомним, доценту Чупровой инкриминируется получение взятки по банальной схеме – студент заочник, изучавший «Юриспруденцию», заранее знал, где лежит билет, к ответам на вопросы которого он был подготовлен наилучшим образом. «Услуга» стоила 30 тыс. руб.
Обвиняемая свою вину пока не признала.
Сначала доцент Чупрова была заключена под стражу, но после ходатайства коллег по универу была переведена на домашний арест.
Как тут не вспомнить Жванецкого – «может быть, в Консерватории что-нибудь не так?»…