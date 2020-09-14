В НАО ликвидированы последствия разлива нефти

В 2018 году в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступили материалы проверки Прокуратуры Ненецкого автономного округа в отношении АО «ННК-Печоранефть»,
По полученной информации, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном у нефтяного трубопровода в районе Северо-Харьягинского и Средне-Харьягинского месторождений на территории Ненецкого автономного округа, в результате разлива нефти был уничтожен плодородный слой почвы.
Эта информация подтвердилась в ходе проведенного Управлением Россельхознадзора обследования земельного участка.
Была проведена экспертиза отобранных в месте загрязнения почвы почвенных проб. По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», в пробах обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации нефтепродуктов (в пробе № 1 в 10,65 раза; в пробе № 2 в 18,93 раза).
Площадь загрязнения нефтепродуктами в районе Северо-Харьягинского месторождения составила 800 кв. м.; в районе Средне-Харьягинского месторождения - 2000 кв. м.
На основании поступивших из прокуратуры материалов в отношении должностного лица АО «ННК-Печоранефть» Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. В феврале 2019 года должностное лицо привлечено к административной ответственности. В адрес АО «ННК-Печоранефть» направлено предложение в добровольном порядке возместить вред, причиненный почвам как объекту окружающей среды.
Предприятием был утвержден план мероприятий по устранению нарушений, указанных в представлении Прокуратуры НАО, сроком исполнения до августа 2020 года.
В установленный срок организация устранила нарушения на земельном участке в районе Северо-Харьягинского месторождения, о чем известила Управление, предоставив результаты проведенных лабораторных исследований проб почв на восстановленном участке. Предприятие направило обращение с просьбой увеличить срок исполнения мероприятий по устранению нарушений на участке в районе Средне-Харьягинского месторождения в связи с увеличением сроков проведения исследований проб почвы. Ходатайство организации было удовлетворено.
11 декабря 2020 года АО «ННК-Печоранефть» известило Управление о восстановлении загрязненного нефтепродуктами земельного участка сельхозназначения в районе Средне-Харьягинского месторождения.
По результатам проведенных исследований, участок проведения рекультивации по исследованному показателю – нефтепродукты – соответствует требованиям «Региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефтяных углеводородов и продуктов их трансформации в почвах и в донных отложениях водных объектов на территории Ненецкого автономного округа», утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2011 года №293-п.
Земельный участок восстановлен до состояния, пригодного для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства.
В соответствии с представленными документами, затраты АО «ННК-Печоранефть» на восстановление земельного участка составили 3,7 миллиона рублей.