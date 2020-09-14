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Разборка братьев в Архангельске закончилась примирением и условным сроком

 Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  52-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).

Установлено, что 4 февраля 2020 года по месту жительства в доме на улице Пирсовая в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений нанес удар кухонным ножом в область груди слева 56-летнему брату.  Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. 

В ходе допроса  подследственный частично признал вину и пояснил следователю, что  конфликт произошел на бытовой почве в ходе обсуждения вопроса о переезде в другую квартиру. Он никуда не хотел переезжать, вспылил и случайно ударил брата кухонным ножом, убивать его не хотел. С братом они примирились, он загладил причиненный ему вред.

Приговором Исакогорского районного суда г.Архангельска  ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

17 декабрь 09:12 | : Происшествия

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