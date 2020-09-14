Разборка братьев в Архангельске закончилась примирением и условным сроком

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).
Установлено, что 4 февраля 2020 года по месту жительства в доме на улице Пирсовая в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удар кухонным ножом в область груди слева 56-летнему брату. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
В ходе допроса подследственный частично признал вину и пояснил следователю, что конфликт произошел на бытовой почве в ходе обсуждения вопроса о переезде в другую квартиру. Он никуда не хотел переезжать, вспылил и случайно ударил брата кухонным ножом, убивать его не хотел. С братом они примирились, он загладил причиненный ему вред.
Приговором Исакогорского районного суда г.Архангельска ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.