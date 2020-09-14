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Еще одну наивную архангелогородку развели на деньги

В полицию с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении обратилась жительница областного центра. По словам потерпевшей, она разместила на сайте по реализации вещей «из рук в руки» информацию о продаже дивана, стоимостью пять тысяч рублей. Спустя несколько минут после того, как объявление было выставлено, ей позвонил мужчина. Он сказал, что хочет приобрести диван, а деньги готов перевести прямо сейчас на карту. Для этого неизвестный попросил архангелогородку назвать номер и конфиденциальные данные банковской карты, а также код, пришедший ей по СМС.


Спустя некоторое время он сообщил, что операция не проходит, и попросил аналогичные данные другой карты. Как только женщина сообщила требуемые сведения, с ее счета начали списываться средства отдельными суммами в размере от 200 до 33 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, архангелогородка позвонила в банк и заблокировала карту. Тем не менее, злоумышленники успели похитить с ее счета 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.


Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан предельно внимательно относиться к своим финансам! Не передавайте посторонним лицам конфиденциальную информацию о номерах и кодах безопасности банковских карт. Помните, что для перевода денег достаточно номера телефона или номера карты. Соблюдайте элементарные правила финансовой безопасности. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!


15 декабрь 10:53 | : Происшествия

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