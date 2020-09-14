В Вилегодском районе водитель "Жигулей" пал жертвой столкновения с минивэном

Сегодня около 10.30 в ОМВД России по Вилегодскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
По предварительным данным, на 7-м километре автодороги «Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз - развилка» водитель 1964 года рождения, управляя микроавтобусом «Hyndai», двигаясь в сторону с.Ильинско-Подомское, при обгоне впереди движущегося транспорта выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-2107». В результате дородно-транспортного происшествия 62-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте. В момент аварии в микроавтобусе пассажиров не было, водитель не пострадал.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.