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В Вилегодском районе водитель "Жигулей" пал жертвой столкновения с минивэном

Сегодня около 10.30 в ОМВД России по Вилегодскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.


По предварительным данным, на 7-м километре автодороги «Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз - развилка» водитель 1964 года рождения, управляя микроавтобусом «Hyndai», двигаясь в сторону с.Ильинско-Подомское, при обгоне впереди движущегося транспорта выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-2107». В результате дородно-транспортного происшествия 62-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте. В момент аварии в микроавтобусе пассажиров не было, водитель не пострадал.


В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.


14 декабрь 12:14 | : Происшествия

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