Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске два пенсионера оказались под колесами иномарок

12 декабря 2020 года в отдел полиции №5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, около 14.55 у дома №1 по улице Мещерского женщина-водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Kia», не справилась с управлением и допустила выезд на тротуар, где совершила наезд на 82-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В этот же день около 15.25 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем  «Volkswagen», двигаясь по улице Нахимова со стороны Краснофлотского моста в сторону улицы Зеньковича, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном у дома 15 строение 1 по улице Нахимова, допустил наезд на 76-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По фактам дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводятся проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

13 декабрь 11:44 | : Происшествия

Главные новости


12 декабря народный театр из Каргополя представляет широкому зрителю спектакль «Самоубийца»
Концессия – как источник развития города. Архангельск передает очистные сооружения частному инвестору

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (152)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20