В Архангельске два пенсионера оказались под колесами иномарок

12 декабря 2020 года в отдел полиции №5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, около 14.55 у дома №1 по улице Мещерского женщина-водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Kia», не справилась с управлением и допустила выезд на тротуар, где совершила наезд на 82-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
В этот же день около 15.25 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen», двигаясь по улице Нахимова со стороны Краснофлотского моста в сторону улицы Зеньковича, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном у дома 15 строение 1 по улице Нахимова, допустил наезд на 76-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
По фактам дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводятся проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.