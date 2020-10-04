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В НАО при взрыве на буровой погиб рабочий

Вчера на нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе при стравливании давления затрубного пространства (запорное оборудование скважины, находящееся на поверхности земли) произошел хлопок и разгерметизация нефтегазовой смеси. В результате происшествия погиб 57-летний работник подрядной организации- житель Ставропольского края. Еще трое работников получили травмы различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Скважина заглушена, нефтеразлива нет.

Дело принято к производству Нарьян- Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

   

 

13 декабрь 11:39 | : Происшествия

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