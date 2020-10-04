Директор фирмы из Плесецкого района погорел на собственной жадности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, в августе- октябре 2020 года руководитель консалтинговой организации из иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату двум работникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность по заработной плате и отпускным выплатам на общую сумму более 120 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Руководством следственного отдела по ЗАТО г.Мирный осуществлен личный прием директора данного общества с целью погашения образовавшейся задолженности по заработной плате. Подозреваемый заверил, что погасит задолженность в ближайшее время.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой Плесецкого района.