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Россельхознадзор предупреждает: вельская свинина до сих пор опасна

В ноябре 2020 года в г. Вельске Архангельской области был выявлен очаг африканской чумы свиней, после чего на территории Вельского района был установлен карантин по этому заболеванию.

18 ноября 2020 года специалистами ГБУ АО «Вельская райСББЖ»  в адрес владелицы личного подсобного хозяйства, где содержался поросенок, было выдано уведомление о проведении мероприятий, направленных на предотвращение распространения АЧС.

После получения уведомления владелица поросенка приняла решение забить его, отходы от забоя сожгла на территории участка, а мясо проварила и скормила собакам.

На ветеринарную станцию для проведения предубойного клинического осмотра хозяйка не обратилась, нарушив ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

Информация о нарушении была передана в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных).

Управление напоминает, что африканская чума свиней – это опасное заболевание свиней и диких кабанов. Для человека болезнь не опасна, но для свиней смертельна; она высоко заразна, и распространяется не только  зараженными животными, но и через предметы ухода, воду и пищу.

Именно нарушение ветеринарных правил чаще всего становится причиной появления очагов АЧС и распространения заболевания.

В настоящее время (со 2 декабря 2020 года) карантин по африканской чуме свиней на территории Вельского района отменен, но на территории первой и второй угрожаемых зон (Вельского муниципального района) сохраняются ограничения сроком на шесть месяцев.

1)     запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы второй угрожаемой зоны;

2)     запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон;

3)     запрет закупки свиней у населения.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в эпизоотическом очаге и первых угрожаемых зонах разрешается через один год после отмены ограничительных мероприятий (карантина).  

11 декабрь 11:00 | : Происшествия

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