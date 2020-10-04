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В Плесецком районе брат жестоко отомстил супругу своей сестры

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37 и 46-летнему жителям Плесецкого района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «д, ж» ч.2 ст. 105  УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью).

Установлено, что в ночь на 2 июля 2019 года обвиняемые  вместе с 45-летним потерпевшим и его 42-летней супругой, которая приходится сестрой одному из них, употребляли спиртные напитки. Между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина пожаловалась брату на агрессивное поведение супруга. Обвиняемые на почве личной неприязни нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами, а также ножом по голове и телу. Затем, желая причинить потерпевшему смерть с особой жестокостью,  они облили пострадавшего бензином, подожгли и скрылись с места преступления.  Очевидец происшествия вызвал бригаду скорой медицинской помощи, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 2 июля 2019 года вечером, несмотря на оказанную медицинскую помощь,   потерпевший  скончался в медицинском учреждении от полученных травм и ожогов.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемые частично признали свою вину.

Приговором Архангельского областного суда  им назначено наказание в виде  16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск сестры погибшего о возмещении морального вреда и с каждого осужденного взыскано по 900 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

10 декабрь 08:51 | : Происшествия

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