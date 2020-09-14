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В Архангельске судебный пристав из корысти покрывал должников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов
по  Исакогорскому округу г. Архангельска УФССП России по Архангельской  области и Ненецкому автономному округу в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что в период с 2017 по 2018 годы обвиняемый из личной  заинтересованности, выразившейся в нежелании надлежащим образом организовать свою работу по находящимся в его производстве исполнительным производствам, стремлении уменьшить служебную нагрузку, а также из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании быть премированным ежеквартально за улучшение личных показателей, незаконно окончил 13 исполнительных производств, внеся  в постановления, являющиеся официальными документами, заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников,  их имущества, денежных средств и иных ценностей, тем самым существенно нарушил права и законные интересы взыскателей, а также охраняемые законом интересы общества и государства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и  отделом противодействия коррупции УФССП России  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

09 декабрь 11:17 | : Происшествия

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