В Архангельске судебный пристав из корысти покрывал должников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов
по Исакогорскому округу г. Архангельска УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следствием установлено, что в период с 2017 по 2018 годы обвиняемый из личной заинтересованности, выразившейся в нежелании надлежащим образом организовать свою работу по находящимся в его производстве исполнительным производствам, стремлении уменьшить служебную нагрузку, а также из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании быть премированным ежеквартально за улучшение личных показателей, незаконно окончил 13 исполнительных производств, внеся в постановления, являющиеся официальными документами, заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества, денежных средств и иных ценностей, тем самым существенно нарушил права и законные интересы взыскателей, а также охраняемые законом интересы общества и государства.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом противодействия коррупции УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.